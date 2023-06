Il campionato è finito ma Orgoglio Granata continua: nuovo appuntamento alle ore 21 co Alessandro Costa e i suoi ospiti

Serata speciale quella di stasera 12 giugno 2023, di “Orgoglio Granata”, perché ovviamente sarà dedicata al mercato del Toro. Chi parte, chi resta, chi arriva? E poi commenteranno il campionato del Toro, e le prospettive per l’estate granata: Giancarlo Caselli (insignito sabato al Filadelfia col premio Bonetto), Mauro Berruto ex Ct Italvolley, Susanna Egri, figlia dell’allenatore del Grande Torino, Domenico Beccaria, presidente Museo Toro. E poi le immagini e le parole delle feste di ieri del Toro Club Leyni (ospite d’onore Antonino Asta) e del Toro Club San Mauro. Inoltre rivivremo il campionato 2022-23 del Toro con i commenti delle prime 5 partite: le vittorie contro Monza, Cremonese e Lecce, il pareggio con la Lazio e la sconfitta di Bergamo. Interverrà in studio come sempre La leggenda granata Natalino Fossati.

Dove vedere Orgoglio Granata

“Orgoglio Granata” il rotocalco di attualità, umanità ed informazione granata scritto, curato e condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e coadiuvato da Martina Anna Vannini e Iole Sibona, va in onda dalle ore 21.00 fino alle 23.00. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere ( con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it.