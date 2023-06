Il campionato è finito ma Orgoglio Granata no: alle 21, come sempre su GRP TV, Alessandro Costa conduce una nuova puntata

Serata speciale quella di stasera 5 giugno 2023, di “Orgoglio Granata”, perché ovviamente sarà dedicata alla sconfitta del Toro contro l’Inter, che sancisce l’addio dei granata all’Europa. Ma si parlerà anche del futuro di Juric e del mercato in entrata ed in uscita del Toro. Interverranno grandi ospiti: il vice direttore di Toro.it e giornalista di Tuttosport Andrea Piva, la leggenda granata Natalino Fossati, l’opinionista granata Roberto Cavallo, Camillo Forte inviato di Tuttosport, più altri giocatori della Leggenda Granata.

Dove vedere Orgoglio Granata

“Orgoglio Granata” il rotocalco di attualità, umanità ed informazione granata scritto, curato e condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e coadiuvato da Martina Anna Vannini e Iole Sibona, va in onda dalle ore 21.00 fino alle 23.00. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta al numero 392-022.80.20.