Al via la collaborazione tra Orgoglio Granata e l’Associazione ex calciatori granata: l’appuntamento è alle 21 su GRP

Serata speciale quella di stasera 13 febbraio 2023, di Orgoglio Granata perché avrà come ospiti d’onore i vertici dell’Associazione ex calciatori granata, da stasera partner di Orgoglio Granata: il Presidente dell’Associazione Claudio Sala, capitano dello scudetto 1976, Serino Rampanti, bandiera del Toro da 1968 al 1974 e poi vincitore, come allenatore, di 2 scudetti Primavera. E poi a leggenda granata Natalino Fossati, l’ex presidente del Toro e Segretario Generale dell’Associazione ex calciatori granata,l’Avvocato Pierluigi Marengo. Più altre Leggende Granata in collegamento E ovviamente le opinioni di Ivana Crocifisso Direttore di Toro.it, media partner di “Orgoglio Granata”, e dell’inviato di Tuttosport, Camillo Forte. “Orgoglio Granata” il rotocalco di attualità, umanità ed informazione granata scritto, curato e condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e coadiuvato da Martina Anna Vannini , va in onda dalle ore 21.00 fino alle ore 23.00. Si parlerà ovviamente della sconfitta del Toro a Milano, sebbene dopo una partita gagliarda, e di tutti i temi dell’attualità granata.

Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta al numero 392-022.80.20.