Alessandro Costa conduce una nuova puntata di Orgoglio Granata, appuntamento a partire dalle ore 21 come sempre su GRP TV

Altra serata da non perdere quella di stasera 17 luglio 2023, di “Orgoglio Granata”, perché ovviamente sarà dedicata al mercato del Toro con le trattative in entrata ed uscita. Inoltre si rivivrà il campionato 2022-23 del Toro, e continua la rubrica dedicata ad Aldo Agroppi. E sarà dedicato un ampio spazio al raduno dei Toro club a Pesaro con immagini ed interviste. Interverrà in studio come sempre La leggenda granata Natalino Fossati ed in collegamento il vulcanico Roberto Cavallo.

Dove vedere Orgoglio Granata

“Orgoglio Granata” il rotocalco di attualità, umanità ed informazione granata scritto, realizzato in collaborazione con Toro.it e curato e condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e coadiuvato da Martina Anna Vannini e Iole Sibona, va in onda dalle ore 21.00 fino alle 23.00. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it.