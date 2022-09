Alle 20.30 sul canale 15 torna Orgoglio Granata con sul primo dei due appuntamenti settimanali su Grp

Come ogni lunedi (ed ogni venerdi) stasera torna “Orgoglio Granata”, perché gli appuntamenti settimanali con il rotocalco interamente dedicato al Toro, pensato scritto e condotto da Alessandro Costa, coadiuvato da Laura Massobrio e Lucrezia Maritano, sono diventati due. Sempre dalle 20.30 alle 22.30. Sempre in diretta ed in presenza dagli studi di Grp Televisione. Puntata, quella di stasera, lunedi 26 settembre, che sarà dedicata ad un bilancio delle prime 7 partite del Toro, all’analisi delle partite giocate in questi giorni dei granata in giro per le varie nazionali del mondo, e soprattutto alle prospettive per l’ottobre di fuoco che attende il Toro con le sfide contro Napoli, Empoli, Juve, Udinese e Milan.

Durante la puntate saranno proposte interviste ed immagini degli eventi del week-end dei Toro Club Valle Cervo e San Mauro con interviste esclusive tra gli altri alle Leggende Claudio Sala ed Angelo Cereser.

Tra gli ospiti di stasera:

-la bandiera granata Natalino Fossati

-il vice Direttore di Toro.it Andrea Piva

-il Presidente del Toro club “Orgoglio Granata” Stefano Papandrea

-Matteo Possamai, l’inviata di “Orgoglio” Emilia Boseica, ed altri giocatori-leggenda del Toro in collegamento telefonico.

Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si puo’ vedere ( con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta da Federica Vecchiarino.