Su GRP va in onda una nuova puntata di Orgoglio Granata: conduce Alessandro Costa e in studio presenti tanti ospiti

Puntata ricca di argomenti quella di stasera 30 gennaio 2023, di “Orgoglio Granata” del lunedì il rotocalco di attualità, umanità ed informazione granata scritto, curato e condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e coadiuvato da Martina Anna Vannini ,realizzato in collaborazione con Toro.it. Sempre dalle ore 21.00 fino alle ore 23.00. Si parlerà del rocambolesco e beffardo pareggio di Empoli, della sfida di mercoledì contro la Fiorentina che vale un posto in semifinale di Coppa Italia. Ma terrà banco soprattutto il mercato del Toro a poche ore della chiusura. Lukic andrà al Fulham? Arriverà Hien? Schhurs (che non può giocare in altre squadra fino a giugno, avendo già iniziato la stagione con l’Ajax) sarà venduto al Leicester per Praet più 28 milioni ? Dopo Ilic, il Toro comprerà anche un attaccante last minute? Ci saranno cessioni di granata in esubero? E arriverà un esterno?

Orgoglio Granata: gli ospiti del programma

Grandi ospiti stasera negli studi di “GRP” : la leggenda granata Natalino Fossati, il vice- Direttore di Toro.it Andrea Piva, il vulcanico granatologo Roberto Cavallo, lo storico e scrittore granata Luigi Bonomi, il giornalista di “One Football” Renato Tubere. E poi in collegamento l’inviato di Tuttosport al seguito del Toro, Camillo Forte, e alcune grandi Leggende Granata. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta al numero 392-022.80.20.