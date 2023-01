Questa sera su Grp va in onda in diretta una nuova puntata di Orgoglio Granata: l’appuntamento è dalle ore 21 alle 23

Stasera, lunedì 23 gennaio 2023, torna “Orgoglio Granata del lunedì”, il rotocalco di attualità, umanità edinformazione granata scritto, curato e condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e coadiuvato da Martina Anna Vannini. E realizzato in collaborazione con Toro.it. Sempre dalle ore 21.00 fino alle ore 23.00. Week-end da sogno per il Toro che venerdi sera ha sorpassato dal divano la Juve penalizzata.Ma poi sabato ha vinto sul campo a Firenze 47 anni dopo ed ha portato così a 3 punti il vantaggio suila Juve, balzando all’ottavo posto a 2 punti dalla zona Conference League. E dimostrando oltretutto di poter vincere a Firenze anche il Coppa Italia tra 9 giorni. In attesa dei rinforzi dal mercato.

Orgoglio Granata: gli ospiti della puntata

Grandi ospiti stasera negli studi di “GRP Vera tv”: la leggenda granata Natalino Fossati, il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso, l’ex Presidente del Toro e segretario generale dell’Associazione Ex Calciatori Granata Avvocato Marengo. E poi in collegamento l’inviato di Tuttosport al seguito del Toro, Camillo Forte, il campione d’Italia 76 col Toro Giuseppe Pallavicini e Ilio Giagnoni figlio del grande Gustavo mitico allenatore del Toro dal 1971 al 1974. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta al numero 392-022.80.20.