Alessandro Costa e i suoi ospiti commenteranno in diretta Torino-Lecce con una puntata speciale che durerà fino a mezzanotte

Puntata speciale stasera, 5 settembre, di ‘Orgoglio Granata che sarà in onda dalle 20.30 a mezzanotte per seguire Torino-Lecce con il prepartita ed un lunghissimo post-partita. Le leggende granata Natalino Fossati e Giuseppe Pallavicini saranno gli ospiti principali per commentare la partita,affiancati dal marketing broker Daniele Casella e dal giornalista e notissimo speaker Christian Panzanaro. Altre leggende granata interverranno in collegamento per commentare la partita. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it.

Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta.