Open day rivolto a tutti i ragazzi con disabilità: il Torino FD Onlus apre le sue porte a Beinasco il 16 dicembre dalle 10:00 alle 12:00

Il Torino FD Onlus (Torino Calcio for disabled), ha organizzato un open day di scuola calcio per tutti i ragazzi con disabilità. Appuntamento al 16 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, al Centro Sportivo Valentino Mazzola di Beinasco (via San Felice, 5). Le parole chiave sono inclusione, amicizia e sport. Di seguito, nella locandina, ulteriori dettagli.