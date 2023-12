Flavio Pieranni e Giulia Tedesco sono gli autori di L’enigmistica degli Invincibili, il libro che permette di giocare con il Grande Torino

Bacigalupo, Ballarin, Maroso, Grezar, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loik, Gabetto, Mazzola, Ossola. Non c’è tifoso granata che non conosca a memoria la formazione del Grande Torino. Ora però c’è la possibilità di mettersi alla prova con le proprie conoscenza su quella squadra che ha fatto la storia del calcio grazie a “L’enigmistica degli Invincibili – Il Grande Torino da risolvere“, la nova opera di Flavio Pieranni e Giulia Tedesco pubblicata da Bradipo Libri.

L’enigmistica degli Invincibili è già in vendita

Attraverso vari giochi, come quiz, indovinelli, cruciverba e puzzle, il lettore potrà mettere alla prova le proprie conoscenze sul Grande Torino. L’enigmistica degli Invincibili – Il Grande Torino da risolvere è un libro unico, originale, come nessun altro pubblicato sulla squadra granata, un modo particolare per approfondire la conoscenza su una formazione che è nel cuore di tutti i tifosi (anche se molti non l’hanno potuta vedere dal vivo per motivi anagrafici), oltre che per testare il proprio grado di preparazione. Insomma, grazie “L’enigmistica degli Invincibili – Il Grande Torino da risolvere”, Valentino Mazzola e compagni tornano a far divertire i tifosi, come facevano al Filadelfia quando scendevano in campo. “L’enigmistica degli Invincibili – Il Grande Torino da risolvere” è già in vendita presso le librerie e i principali siti di e-commerce dedicati all’editoria.