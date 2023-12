Alla chiusura del Torino Film Festival, Zaccarelli ha consegnato una maglia del Toro a Steve Della Casa, all’ultima apparizione da direttore

Si è concluso il Torino Film Festival, l’ultimo da direttore di Steve Della Casa. Lo storico critico cinematografico e direttore artistico aveva diretto per la prima volta l’edizione del 1999, tornando poi nel 2022. Quella di quest’anno, invece, è stata l’ultima apparizione per lui, che ha dichiarato di non avere in questo momento progetti per il futuro. Proprio in occasione dell’ultima serata da direttore, Renato Zaccarelli gli ha regalato a sorpresa una maglia del Toro, per omaggiare il suo operato negli anni. Della Casa, infatti, è un grande tifoso del Torino.