Torino, Manchester United e Chapecoense: la storia di tre squadre accomunate da un disastro aereo nel libro di Paolo Quaregna

Paolo Quaregna ha recentemente pubblicato il suo nuovo libro intitolato “Granata Rosso e Verde”. Il testo parla della storia di Torino, Manchester United e Chapecoense, tre squadre a cui il destino è stato decisamente avverso. Tutte sono rimaste vittime di un disastro aereo, lasciandosi dietro una scia di dolore ancora viva negli anni. Analizza come il tempo sia incapace di scalfire un amore per la propria squadra, che continua a vivere nel cuore dei propri tifosi. Ebbene il testo sembra aver avuto un grande successo: per la giuria del Premio Invictus, infatti, il libro rientra nei migliori dieci che trattano letteratura sportiva pubblicati nel 2022.