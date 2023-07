Il Filadelfia ha riaccolto il Torino, che ha cominciato la preparazione per la prossima stagione: oggi allenamento a porte aperte

Al via la stagione per il Torino che, da lunedì, è tornato ufficialmente al Filadelfia. Dopo il raduno, prosegue infatti la preparazione estiva, in attesa della partenza per Pinzolo. Oggi, sorpresa speciale per il popolo granata, che può riavvicinarsi ai propri beniamini da vicino grazie all’allenamento a porte aperte. Apertura dei cancelli dalle ore 9.30.

Filadelfia, l’allenamento in diretta

10.20 Primi esercizi con il pallone per i calciatori granata tra i cori dei tifosi presenti

10.10 Entra in campo anche il resto della squadra. Dagli spalti, i tifosi danno il là a un’ovazione per Ivan Juric, Alessandro Buongiorno e Sanabria

9.45 I portieri scendono in campo per primi e cominciano a lavorare sotto gli occhi attenti di Di Sarno.

9.30 I cancelli del Filadelfia si sono aperti: i tifosi iniziano ad entrare e si sistemano per assistere all’ingresso dei giocatori.

9.20 I tifosi attendono l’apertura dei cancelli al Filadelfia per poter seguire il primo allenamento a porte aperte della stagione.