Sono conclusi i lavori di restauro del moncone storico dello stadio Filadelfia che erano iniziati lo scorso aprile

Il Torino ha appena comunicato la fine dei lavori di restauro che interessavano il moncone di tribuna del Filadelfia. I lavori che erano stati incominciati il 4 aprile del 2023 sono stati finalmente ultimati. La Fiammengo Federico srl, in maniera del tutto gratuita, si è incaricata dei lavori ed è riuscita a finirli in meno di cinque mesi. Così con la collaborazione del Circolo Soci Torino FC lo storico moncone di via Filadelfia è stato rimesso in sicurezza e tolto allo stato di abbandono in cui era precedentemente.