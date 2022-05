L’allenamento del Torino al Filadelfia: porte aperte dopo oltre due anni e prima seduta per Juric davanti al suo pubblico

Sono passati oltre due anni dall’ultima volta in cui i cancelli del Filadelfia si sono aperti per permettere ai tifosi di seguire dal vivo una seduta di allenamento del Toro. Poi la pandemia, le restrizioni, l’impossibilità di entrare nei centri sportivi e negli stadi hanno cambiato il mondo. Anche quello del calcio che ha dovuto rivedere completamente i rapporti tra le squadre e le loro tifoserie. Ma adesso che il peggio sembra essere alle spalle, non c’è data migliore e maggiormente simbolica di quella del 4 maggio per tornare alla normalità. Una normalità che oggi, proprio nella giornata dedicata agli Invincibili, a Capitan Valentino e alla leggenda del Grande Torino vedrà nuovamente aprirsi i cancelli del Filadelfia per permettere a tutti i tifosi granata di assistere di nuovo ad un allenamento.

Filadelfia, primo allenamento a porte aperte per Juric

Ore 11.30 Il primo dopo due anni, il primo davanti al suo pubblico per Ivan Juric chiamato a dirigere la squadra sotto gli occhi di quelli che sono diventati in breve tempo i suoi più grandi sostenitori. Nel suo primo 4 maggio granata. Intorno al Fila ci sono già tanti tifosi pronti ad entrare. Molti sono già in coda (se ne contano in totale circa 500) per il biglietto gratuito che darà la possibilità di entrare nell’impianto, oggi aperto per 2000 persone.