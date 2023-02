Cancelli aperti nove mesi dopo l’ultima volta: l’allenamento del Torino sarà seguito dai tifosi allo stadio Filadelfia

Allenamento a porte aperte al Filadelfia: il primo del 2023 che vedrà i tifosi granata assistere alla seduta mattutina. Ieri la squadra è rimasta a riposo dopo la vittoria con l’Udinese, da oggi preparerà la sfida al Milan in programma a San Siro venerdì sera.

Filadelfia, la diretta

Ore 13.00 Applausi per Ilic che sta rientrando negli spogliatoi. L’allenamento è finito.

Ore 12.45 Mentre sul campo principale è finita la partitella. Sul secondario Radonjic continua a lavorare a parte.

Ore 12.30 Sul campo principale partitella a campo ridotto sei contro sei. Sono andati in gol subito Vieira e Gravillon.

Ore 12.20 Insieme ai portieri lavorano sul campo secondario anche Ivan Ilic e Nemanja Radonjic, che svolgono un allenamento personalizzato.

Ore 12.10 I portieri nel frattempo si stanno allenando con il preparatore sul campo secondario.

Ore 12.00 Primi lavori con il pallone con esercizi per il possesso palla. In campo non si vede Samuele Ricci. Lavora al momento a parte Perr Schuurs.

Ore 11.50 Riscaldamento per la squadra. Tanti i cori per Juric quando l’allenatore fa il suo ingresso in campo

Il Torino si allena al Filadelfia

Ore 11.35 Circa 400 i tifosi sugli spalti: la squadra inizia ad entrare sul terreno di gioco, applaudissimo Schuurs e con lui pure Aina

Ore 11.20 Si aprono i cancelli dell’impianto: dopo la lunga attesa (l’ultima volta era stato il 4 maggio del 2022) finalmente i tifosi del Toro possono entrare all’interno del Filadelfia per seguire l’allenamento della squadra di Juric

Ore 11.10 Ci sono già tanti tifosi all’esterno dello stadio Filadelfia, dove alle 11.20 si apriranno i cancelli per permettere di seguire l’allenamento mattutino di oggi.