Domani mattina il Torino si allenerà a porte aperte al Filadelfia: l’appuntamento è a partire dalle ore 11.20

Il Filadelfia apre le porte ai tifosi. Finalmente, aggiungiamo. Dopo la vittoria contro l’Udinese, Ivan Juric ha concesso un giorno di riposo ai suoi giocatori che si ritroveranno domani mattina in campo per iniziare a preparare la partita contro il Milan. Ma la notizia più importante è che per la prima volta in questa stagione i tifosi potranno assistere all’allenamento dagli spalti del Filadelfia: i cancelli verranno aperti alle ore 11.20.

Filadelfia: è arrivato il CPI necessario per aprire l’impianto

Negli ultimi mesi non è stato possibile aprire i cancelli, neppure per far accedere i tifosi al cortile, per via di alcuni interventi che sono stati necessari per ottenere il nuovo CPI (Certificato Prevenzioni Incendi), obbligatorio per poter far entrare il pubblico nell’impianto. I lavori sono terminati a gennaio, la Fondazione Filadelfia ha così potuto richiedere ai Vigili del Fuoco il nuovo CPI (il precedente era scaduto nel 2022) che è ora arrivato. Juric può così iniziare a rispettare la promessa fatta ai tifosi: quello di domani non dovrebbe essere un caso isolato ma il primo di una serie di allenamenti che i tifosi potranno seguire dagli spalti.