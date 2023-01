Buone notizie dal Filadelia: Ola Aina questa mattina ha svolto l’allenamento con il gruppo, è la prima volta da dopo l’infortunio

Per la prima volta dopo circa tre mesi, Ola Aina è tornato questa mattina ad allenarsi con i propri compagni di squadra. Il terzino era da tempo ai box a causa di un infortunio muscolare patito a fine ottobre, ora Ivan Juric può nuovamente contare su di lui. Si è invece allenato a parte Perr Schuurs, che non è ancora al meglio dopo l’infortunio subito contro lo Spezia. Allenamento differenziato anche per gli altri due calciatori alle prese con infortuni, ovvero Valentino Lazaro e Pietro Pellegri.