Schuurs si è allenato a parte. Il difensore olandese deve recuperare da un trauma contusivo al fianco sinistro

Ivan Juric, dopo la deludente sconfitta rimediata contro lo Spezia, ha concesso un giorno di riposo alla sua squadra. Un lunedì di relax per staccare le spine e ricaricare le batterie. I granata hanno ripreso ad allenarsi oggi, martedì 17 gennaio, in vista del match contro la Fiorentina. È doveroso segnalare che nel primo allenamento della settimana oltre a Ola Aina e Pietro Pellegri, che piano piano vedono sempre più vicino il loro rientro in gruppo, anche Perr Schuurs ha svolto un lavoro personalizzato oltre ad essersi sottoposto a delle terapie in seguito al trauma contusivo rimediato al fianco sinistro. Juric ovviamente spera che il difensore olandese, una pedina davvero fondamentale nella sua scacchiera, possa tornare a lavorare con il resto della squadra il prima possibile dati i diversi impegni complicati che i granata dovranno affrontare, con un filotto di tre partite che si giocheranno lontano da casa.