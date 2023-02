Entro fine mese i volontari concluderanno il corso, poi la Fondazione garantirà la quotidiana apertura del cortile del Filadelfia

Dopo ben 9 mesi dall’ultima volta, i tifosi del Toro nella giornata di oggi martedì 7 febbraio sono potuti tornare ad assistere a un allenamento a porte aperte. Un’occasione che il popolo granata ha sfruttato molto bene, dato che sono state circa 500 le persone che hanno varcato i cancelli del Filadelfia per vedere al lavoro Rodriguez e compagni. Ma è arrivata anche un’altra bella notizia. Infatti, la Fondazione Filadelfia attraverso un comunicato ufficiale ha fatto sapere che dai primi di marzo il cortile del Filadelfia tornerà ad essere aperto quotidianamente, così come peraltro previsto dallo statuto della Fondazione. A breve, esattamente il 18 e 25 febbraio, verrà tenuto il corso di formazione per i volontari, che sono già stati selezionati, ai quali verrà assegnato il compito di tenere sotto controllo il cortile dell’impianto quando sarà aperto e accessibile a tutti i tifosi. Da anni le associazioni di tifosi stanno portando avanti la battaglia per l’apertura del cortile, battaglia che sta per arrivare finalmente alla conclusione.