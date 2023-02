Questa settimana il Filadelfia niente allenamenti a porte aperte, i tifosi ora se la prendono con Juric: cartelloni contro l’allenatore

Lunedì il Torino è tornato ad allenarsi al Filadelfia ma, a differenza di quanto avvenuto una settimana fa, non lo ha fatto davanti agli occhi dei propri tifosi. Gli allenamenti di questa settimana sono stati tutti a porte chiuse, davanti ai cancelli del centro sportivo ieri si sono però trovati alcuni tifosi che hanno manifestato il proprio disappunto apponendo alla recinzione del Filadelfia alcuni cartelloni di contestazione. Nel mirino il tecnico Ivan Juric. “Juric solo chiacchiere” e “Juric bla bla bla…”, si legge negli striscioni. Facile comprendere che l’allenatore croato sia finito nel mirino per via di quelle dichiarazioni fatte nelle scorse settimane (filmate e diffuse da Osservatorio Granata) in cui prometteva di far aprire i cancelli per gli allenamenti ma, allo stesso tempo, si lamentava del poco entusiasmo intorno alla squadra.