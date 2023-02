Domenica mattina allenamento a porte aperte al Filadelfia in vista del derby: l’appuntamento è alle ore 11.15

Ivan Juric lo aveva preannunciato, ora è ufficiale: l’allenamento di domenica mattina, l’anti-vigilia del derby, sarà a porte aperte. L’appuntamento è alle ore 11.15. Sarà l’occasione per i tifosi per incitare la squadra prima della partita contro la Juventus, facendo sentire il proprio calore in vista di un appuntamento sempre molto sentito come lo è stracittadina.