Le ultime dall’allenamento di oggi al Filadelfia: solo terapie per Vlasic e Vieira, Ricci si è allenato in parte con i compagni

Seduta mattutina al Fila in vista del derby. Buone notizie arrivano da Ricci che si è allenato in parte con i compagni e vede così la possibilità di tornare a disposizione per il derby di martedì. Solo terapie per Vlasic e Vieira, continuano il lavoro per rientrare dall’infortunio sia Zima che Lazaro. Differenziato per Pellegri che potrebbe essere di nuovo pronto per la sfida al Bologna.