Allenamento a porte aperte a due giorni dal derby di martedì: i tifosi del Toro pronti a caricare la squadra in vista della Juve

Allenamento a porte aperte, il secondo del mese dopo quello dello scorso 7 febbraio, quando dopo lunghi mesi i cancelli del Filadelfia erano tornati ad aprirsi per i tifosi. Stavolta accadrà di domenica, anche per consentire alla maggior parte dei tifosi, adulti e bambini, di partecipare attivamente alla seduta. Il derby tra Juventus e Torino di martedì è l’occasione: Juric tende la mano ai tifosi in una giornata in cui si aspetta una grossa spinta per i suoi giocatori.

Filadelfia, la diretta dell’allenamento

Ore 11.55 I giocatori iniziano a scendere in campo. Il saluto di Buongiorno è subito per i tifosi. Ovazione per Juric mentre la squadra sta cominciando col riscaldamento: i tifosi chiamano la squadra sotto “la Curva”, l’allenatore interrompe la seduta e invita i calciatori ad andare a salutare. Nel frattempo fuochi d’artificio dalla parte opposta

Ore 11.40 Duemila tifosi presenti all’interno dell’impianto: la tribuna coperta è completamente piena

Ore 11.25 Si sono aperti i cancelli al Fila e i tifosi nel frattempo hanno guadagnato l’ingresso e la tribuna centrale. Si attende ora l’arrivo sul terreno di gioco dei calciatori granata. “Combattete per la vostra gente” è lo striscione della Curva Maratona.

Ore 11.10 Già tanti i tifosi fuori dal Filadelfia che aspettano l’apertura dei cancelli, prevista fra pochi minuti. Giornata fredda a Torino: vento e pioggia non hanno però fermato i tifosi.