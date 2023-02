Dopo l’allenamento Ivan Juric transita laddove ci sono i tifosi che stanno uscendo dal Fila: cori e abbracci

Proprio mentre i tifosi si apprestavano a lasciare la tribuna del Filadelfia, ecco Ivan Juric transitare proprio lì, per raggiungere gli spogliatoi. E per l’allenatore è un vero e proprio bagno di folla: i tifosi lo vedono e iniziano ad incitarlo, gli parlano, e poi parte il coro “Juric uno di noi”, mentre il croato raggiunge la porta certamente soddisfatto per la risposta che oggi ha avuto dalla tifoseria.