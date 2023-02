Sarà l’ottavo confronto tra Ivan Juric e Massimiliano Allegri: il croato proverà a vincere il duello per la seconda volta

L’attesa cresce verso il Derby della Mole: appuntamento a martedì 28 febbraio alle ore 20:45 per Juventus-Torino. Ivan Juric e Massimiliano Allegri si affronteranno per l’ottava volta in Serie A. Il bilancio tra i due è il seguente: 4 successi da parte di Allegri, 2 pareggi e 1 successo per Juric. Nettamente in svantaggio nel duello il tecnico croato, che però ha voglia di rivalsa e vuole batterlo per la seconda volta, dopo averlo fatto con il Genoa. In quell’occasione i tecnici si affrontarono per la prima volta e vinse il Genoa per 3-1. Era il 27 novembre del 2016 e si giocava allo Stadio Luigi Ferraris. Per i rossoblù doppietta di Simeone e autogol di Alex Sandro, per i bianconeri gol di Pjanic.

Gli altri precedenti

Sempre con il Genoa, sono arrivate anche due sconfitte e un pareggio. Il pareggio fu un 1-1 nella stagione 2018/2019 con gol di Ronaldo e Bessa. Le due vittorie di Allegri invece sono arrivate entrambe nel 2017. La prima in casa, con un netto 4-0. Il primo tempo terminò 3-0 con l’autogol di Munoz e le reti di Dybala e Mandzukic. Nel secondo tempo la chiuse Bonucci. L’altra vittoria invece fu il 2-4 estivo a Genova. Per i liguri autogol di Pjanic e rete di Galabinov, mentre per gli ospiti tripletta di Dybala e gol di Cuadrado. Per quanto riguarda il Torino invece, sarà il quarto derby per Juric. I due in casa sono stati persi per 1-0, uno con il gol di Locatelli e l’altro con il gol di Vlahovic. In trasferta invece lo scorso anno è arrivato un’ottimo 1-1, con Belotti che ha risposto alla rete di de Ligt.