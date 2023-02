I due centrocampisti sono stati provati insieme nella partitella e potrebbero giocare nel Derby contro la Juventus

Manca sempre meno al Derby della Mole di martedì 28 febbraio. Alle ore 20:45 i granata faranno visita ai bianconeri all’Allianz Stadium per chiudere la 24^ giornata di campionato. La carica dei tifosi è arrivata nell’allenamento a porte aperte al Filadelfia, dove Ivan Juric e i suoi ragazzi sono stati spinti verso la sfida agli eterni rivali. Per la prima volta in stagione, Samuele Ricci e Ivan Ilic potrebbero giocare insieme dal primo minuto. Infatti nell’allenamento di domenica mattina sono stati provati insieme e con la partenza di Lukic, sono proprio i due classe 2001 i due titolari del Toro nella mente del tecnico. I loro problemi fisici però non sono mancati e non hanno ancora giocato insieme dall’inizio.

Ricci e Ilic: il centrocampo del futuro

Ricci è arrivato nella scorsa stagione, durante il mercato di gennaio dall’Empoli mentre Ilic è appena arrivato dal Verona. Insieme sono due tra i migliori giovani centrocampisti in circolazione del campionato. Ilic però dopo il Mondiale in Qatar con la Serbia ha avuto dei problemi: è sceso subito in campo nel secondo tempo in Coppa Italia contro la Fiorentina, ma poi prima di tornare contro la Cremonese ha saltato Udinese e Milan. Ricci invece si è infortunato e non ha giocato contro Milan e Cremonese, ma il suo è stato un recupero lampo e potrebbe tornare nel Derby, anche a gara in corso. Solo le loro condizioni faranno capire al mister come utilizzarli, ma sono stati provati insieme.

La loro stagione

Per Samuele Ricci 19 presenze in totale tra campionato e coppa, con 1 gol, 1 assist e 4 cartellini gialli. Tante le buone prestazioni, che lo hanno reso un perno insostituibile nel centrocampo granata. Per Ivan Ilic invece in tutto sono 14 le presenze, con 2 assit e 1 cartellino giallo.