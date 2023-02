Samuele Ricci dopo aver rimediato un infortunio al soleo sinistro che sembrava doverlo tenerlo fuori a lungo sarà probabilmente convocato per il derby

Poco più di venti giorni: sembrava dovesse impiegare il doppio del tempo per tornare a disposizione. Invece Samuele Ricci sarà stato evidentemente animato da grandi motivazioni: il derby fa anche questo. L’infortunio rimediato il contro l’Udinese avrebbe dovuto tenerlo fuori per ben quaranta giorni, costringendolo a saltare molte partite tra cui anche quella contro i bianconeri. Per fortuna però il ragazzo sembra aver già recuperato, anche se non del tutto. Il numero 28 dei granata ha svolto infatti ieri parte dell’allenamento con i compagni e martedì potrebbe essere convocato. Un posto in panchina per entrare nel secondo tempo potrebbe essere quello che aspetta il centrocampista italiano. Appena 23 giorni dopo l’infortunio il giocatore sarà di nuovo a disposizione del tecnico croato che può così disporre di un’arma in più da utilizzare a partita in corso.

Ricci è sempre più importante per i granata

Samuele Ricci fin da quando è arrivato ha iniziato ad ambientarsi bene, ed è migliorato sempre di più sotto ogni aspetto grazie alla guida di Juric. Quest’anno ha anche trovato il suo primo gol con la maglia granata, proprio contro la sua ex-squadra: l’Empoli. Il centrocampista è ormai padrone indiscusso della mediana e uno dei titolari inamovibili. Nella prima metà del campionato giocava in coppia con Lukic mentre adesso dovrà fare reparto con Ilic. La sua tecnica e le sue qualità di regista permettono al Toro di organizzare il gioco nel migliore dei modi, inoltre anche dal punto di vista difensivo è migliorato molto, e il suo apporto in fase di non possesso è spesso fondamentale. Juric può quindi sorridere ed essere felice di aver ritrovato un giocatore così importante dopo così poco tempo.