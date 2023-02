Alle 11.15 cancelli aperti al Filadelfia: Juric si aspetta una grande partecipazione dei tifosi

Alle 11.45 i granata svolgeranno un allenamento a porte aperte al Filadelfia. Sugli spalti, già dalla mezz’ora precedente – cancelli aperti dalle 11.15 con la sola tribuna centrale coperta a disposizione – i tifosi inciteranno i giocatori granata in vista del derby che si svolgerà tra soli due giorni. La partita contro la Juventus sarà molto importante, sia perché è il derby della Mole sia per motivi legati alla classifica. Ivan Juric ha deciso di consentire ai tifosi di assistere all’allenamento per dare una carica in più alla squadra e per coinvolgere maggiormente la tifoseria granata. Il tecnico, che non ha nascosto il dispiacere di vedere una bassa affluenza di tifosi allo stadio, ha fatto un ulteriore passo verso la tifoseria, tornando ad aprire le porte a venti giorni di distanza dall’ultima volta.

Per la partita di martedì sarà molto importante avere il sostegno dei tifosi

Lo scorso 7 febbraio, infatti, al Fila la tifoseria aveva in qualche modo festeggiato il successo sull’Udinese e il settimo posto in classifica. Tre settimane dopo, in attesa del match con la Juve, ancora una volta per la squadra sarà fondamentale il supporto della tifoseria. L’allenamento a porte aperte ha appunto questo obiettivo: i giocatori del Toro dovranno a tutti i costi incanalare la carica che riceveranno per sfogarla tutta nel match all’Allianz Stadium.