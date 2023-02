Stephane Singo dopo aver avuto un inizio di stagione traballante arriva al derby in cerca di riscatto dopo aver segnato contro la Cremonese

Stephane Singo ha iniziato la stagione non essendo all’altezza degli standard a cui aveva abituato nella scorsa stagione. Il numero 17 ha faticato, tra infortuni e prestazioni non all’altezza. Con il tempo ha anche perso la titolarità e spesso si è accomodato in panchina per poi entrare a partita in corso. Nell’ultima partita contro la Cremonese però il giovane esterno è entrato dopo ed è riuscito a trovare il gol del pareggio regalando così un punto ai granata. Il giocatore di Juric sembra avviarsi verso un miglioramento delle prestazioni e il derby sarebbe un’ottima occasione per dimostrarlo. Con l’infortunio di Lazaro la concorrenza sugli esterni è più bassa. Singo potrebbe quindi sperare di partire dal primo minuto e in questo modo avrebbe una possibilità importante in una partita vitale.

Il numero 17 dei granata cerca di ritrovare minuti

Stephane Singo ha bisogno di giocare, per ritrovare il ritmo giusto. Questi minuti potrebbe ritrovarli proprio contro la Juventus. In questo modo il giovane ivoriano potrebbe riuscire a impressionare il tecnico Ivan Juric per convincerlo a concedergli più spazio. In particolare il giocatore a cui potrebbe togliere spazio nella prossima parte della stagione è Vojvoda. Il numero 27 anche non ha mantenuto standard alti come quelli dello scorso anno e a volte gli è stato preferito anche Rodriguez nel ruolo di esterno sinistro. Inoltre la squalifica di Ola Aina regala a Singo una magnifica occasione da titolare per poter impressionare il suo allenatore e mettere in mostra le grandi qualità che ha già fatto vedere più volte in passato.