Ricci non ha preso parte al primo allenamento della settimana che porta al match contro il Milan a causa di un brutto infortunio

Samuele Ricci si è fermato. A comunicarlo è stato il Toro attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Il centrocampista ex Empoli, che nel match contro l’Udinese tra i granata era stato tra i migliori, quest’oggi martedì 7 febbraio non ha preso parte all’allenamento mattutino che si è svolto al Filadelfia a porte aperte. Ovviamente, ai tifosi granata che hanno riempito gli spalti non è passata inosservata la mancata presenza in campo del numero 28 granata. In serata è arrivata la spiegazione infatti, come già anticipato, attraverso una nota il club granata ha fatto sapere che Ricci è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo sinistro. Una bruttissima notizia per Ivan Juric che perde così una pedina davvero molto importante a pochi giorni di distanza da un match difficile e decisivo come quello contro il Milan di Stefano Pioli a San Siro.