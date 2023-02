Il difensore francese ha dato una buona impressione ai tifosi del Toro nella partitella che si è svolta durante l’allenamento a porte aperte

Tanti applausi per Ivan Juric e per diversi giocatori tra cui Perr Schuurs oggi al Filadelfia per la riapertura dell’impianto. Ma tra i difensori a disposizione di Juric ce n’è sicuramente un altro che si è messo in mostra e che ha dimostrando grande voglia di mettersi in gioco per trovare spazio in campo e poter dire la sua. Si tratta di Andrew Gravillon, il difensore francese che è arrivato all’ombra della Mole a poche ore dalla fine del calciomercato. Il giocatore ha trovato la via del gol nella partitella sei contro sei che si è svolta sul campo principale nella fase finale dell’allenamento. Così come il difensore francese, ha segnato anche un altro volto nuovo all’interno della rosa granata e cioè Ronaldo Vieira che però a differenza del numero 5 granata ha già esordito con addosso la maglia del Toro.

Gravillon: l’obiettivo è conquistare la permanenza in granata

Gravillon spera di poter raccogliere la sua prima presenza con la maglia del Toro il prima possibile, magari già nella sfida di San Siro dove Rodriguez e compagni affronteranno un Milan in crisi. Per poter sperare di avere qualche chance di raccogliere del minutaggio in campo nella sfida contro i rossoneri, il difensore ex Pescara dovrà continuare a cercare di mettersi in mostra agli occhi di Juric durante gli allenamenti, così come ha fatto in un giorno molto importante, dato che è stato quello in cui dopo tanto tempo i tifosi del Toro hanno potuto tornare ad assistere ad un allenamento sugli spalti del Filadelfia. L’obiettivo di Gravillon è quello di conquistare a fine stagione la permanenza in granata e chissà che non possa farlo con un Toro che arrivi a conquistare il sogno Europa. Solo il tempo ci dirà come andrà a finire.