Questa mattina l’attaccante non si è allenato per via di un problema muscolare al bicipite femorale della coscia destra

Pietro Pellegri si è fermato di nuovo. L’attaccante questa mattina non si è visto sul campo del Filadelfia, il motivo è che si stava sottoponendo a degli esami per via di un fastidio al bicipite femorale della coscia destra, con interessamento miofasciale. In pratica, l’attaccante non sarà a disposizione di Ivan Juric per ancora alcuni giorni.