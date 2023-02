Ovazione per l’allenatore, che manda i giocatori a salutare i tifosi presenti in massa in tribuna al Filadelfia

I tifosi hanno risposto in massa: tribuna stracolma, cori, bandiere, striscioni, tamburi e grande entusiasmo al Filadelfia, dove il Torino si sta allenando sotto gli occhi dei suoi tifosi a due giorni dal derby contro la Juve in programma martedì. Ovazione per Juric quando l’allenatore entra sul terreno di gioco insieme alla squadra: i tifosi “chiamano” la squadra sotto la Curva, Juric interrompe l’allenamento appena iniziato invitando i suoi ad andare a salutare da più vicino. Il video: