Da Empoli in poi Sanabria ha sempre giocato bene e guiderà l’attacco contro i bianconeri, contro i quali ha già segnato in passato

Sarà Antonio Sanabria a guidare l’attacco del Torino nel derby. Il paraguaiano con il numero 9 sulle spalle, ha preso in estate la maglia che era di Belotti ed è diventato il titolare fisso. Non ha mai patito l’alternanza con Pellegri, anche a causa dei continui problemi fisici di quest’ultimo. A Empoli è subentrato nel secondo tempo e ha pareggiato il match (2-2 finale), con un bellissimo gol di sinistro. Da lì in poi le prestazioni sono state sempre positive, infatti anche contro Udinese e Cremonese ha fatto molto bene, sbloccandosi dopo più di un anno in casa, segnando. Adesso incontra la Juventus, squadra a cui ha già fatto male in passato.

L’avventura al Toro e i gol contro la Juventus

Sanabria è arrivato al Torino dal Betis nell’inverno del 2021 su richiesta di Davide Nicola per salvare il Toro. Appena arrivato è andato subito a segno con un capolavoro a Crotone e poi al suo primo Derby in casa, mise a segno una doppietta che per poco non regalò il successo al Toro. A fine anno il Toro si salvò anche grazie alle sue reti. Non è mai stato un bomber di razza, vero e proprio, ma anche Juric lo aprezza per il suo modo di giocare, di fare la sponda e di sacrificarsi per la squadra. Ha già colpito i bianconeri e sa come muoversi per poter impensierire Bremer, avendoci giocato insieme in granata. Inoltre ha saltato il Derby di andata per un affaticamento muscolare: un motivo in più per essere incisivo.

Sanabria: i suoi numeri

Per lui in totale 21 presenze tra campionato e Coppa Italia. Il bottino è di 5 gol, 1 assist e 4 cartellini gialli. Ha subito anche un infortunio prima della pausa per il Mondiale, che gli ha fatto saltare 3 partite.