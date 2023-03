Cancelli aperti al Filadelfia per l’allenamento del Torino: Juric apre le porte ai tifosi in vista del Lecce

Dopo quello prima del derby, un altro allenamento a porte aperte per il Torino, che sta preparando la sfida al Lecce dopo aver battuto il Bologna lunedì sera. Diventerà una consuetudine, questa è l’idea, l’apertura del Filadelfia ai tifosi almeno una volta a settimana.

Filadelfia, la diretta dell’allenamento

Ore 12.36 Sul campo secondario sta svolgendo un allenamento differenziato Vlasic

Ore 12.35 I portieri stanno lavorando sul campo secondario con il preparatore

Ore 12.30 Gli unici giocatori non presenti in campo sono Zima, Lazaro, Vlasic e Vieira, i cui tempi di recupero sono più lunghi

Ore 12.25 Squadra ora divisi in quattro piccoli gruppi, ognuno dei quali svolge un lavoro atletico differente rispetto agli altri. Dopo un paio di minuti in una stazione, i gruppi si invertono

Ore 12.20 Iniziato il riscaldamento, c’è anche Pellegri che si allena con la squadra

Ore 12.15 Entrano in campo anche i giocatori, applausi in particolare per Schuurs, Linetty e Karamoh, i tre giocatori che sono stati i migliori in campo contro il Bologna.

Ore 12.07 Entra in campo Juric, ovazione da parte dei tifosi presenti

Ore 12.00 Sono circa 500 i tifosi presenti al Filadelfia, in campo la squadra non c’è ancora

Ore 11.45 Continuano ad arrivare tifosi al Filadelfia mentre la squadra non è ancora arrivata in campo.

Ore 11.15 Si aprono i cancelli del Filadelfia, i tifosi che attendevano l’apertura guadagnano adesso la tribuna dell’impianto: da lì seguiranno la seduta mattutina del Toro di Juric, impegnato fra tre giorni sul campo del Lecce.