Il maltempo e il forte vento gonfiano le nuove vele: al Filadelfia entra in funzione il nuovo sistema di occultamento

Avere un sistema d’occultamento al Filadelfia per impedire ai curiosi di spiare durante i granata durante gli allenamenti è stata una delle prime richieste di Ivan Juric. Il tecnico è stato quindi accontentato dalla società, che ha installato sulla struttura di ferro che delimita il diametro del centro sportivo, delle vele fisse al posto di quelle mobili, rivelatesi poco funzionali. I nuovi teloni sostitutivi dei precedenti stanno affrontando il maltempo e il forte vento che stanno caratterizzando le giornate torinesi. La pressione generata dalle raffiche mette a dura prova la griglia d’acciaio che fa da struttura portante, la quale non è stata per il momento rinforzata. I residenti, preoccupati per la sicurezza dell’impianto, hanno immortalato la situazione in un video.