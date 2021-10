Dal Filadelfia, il Torino ha effettuato ulteriori accertametni sull’infortunio di Marko Pjaca: ecco l’esito

Tanti dubbi per Juric nell’ultimo periodo. L’organico ha subito un ridimensionamento forzato a causa dei numerosi infortuni sopraggiunti. La pausa Nazionali doveva quindi servire a recuperare qualche assente, cosa che si è verificata solo in parte. Tra i giocatori ancora fuori dai giochi e che resteranno tali ancora per un po’ c’è Marko Pjaca. Il trequartista del Toro è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti sul suo stato di salute dopo l’infortunio rimediato durante il match contro la Lazio. L’esito della risonanza magnetica ha esternato ancora qualche problema per lui: la lesione muscolare è infatti ancora in fase di guarigione e lo costringe a proseguire con le terapie.