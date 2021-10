Oggi allenamento congiunto del Torino con la Primavera al Filadelfia: solo Belotti torna finalmente in gruppo

Prosegue la pausa nazionali, così come gli allenamenti del Torino che, domenica 17 ototbre, dovrà affrontare il Napoli di Spalletti. I granata hanno svolto questa mattina un allenamento congiunto con la Primavera granata durante la consueta sessione tecnica al Filadelfia. Una buona notizia sul fronte infermeria finalmente: Belotti è infatti tornato ad allenarsi con ilr esto della squadra. Ancora personalizzato invece per Pobega e Praet, mentre Pjaca e Verdi hanno svolto solo delle terapie. Si è femrato invece Kone, abbandonando in anticipo il campo per un problema al retto femorale. Esami in vista per lui.