Allarme rientrato per Mandragora, che ha lavorato in gruppo: ancora a parte, invece, Tommaso Pobega. Out anche Belotti

Piccolo sospiro di sollievo: Rolando Mandragora è già tornato ad allenarsi col gruppo dopo aver saltato l’allenamento di ieri a causa di un fastidio al ginocchio. Il Torino così dovrebbe averlo a disposizione per la trasferta di Napoli, al rientro dalla sosta per le Nazionali. Si è allenato a parte, invece, Tommaso Pobega, colpito da un fastidio muscolare. L’ex Spezia ha lavorato a parte assieme a Belotti, Pjaca e Praet. Per Verdi, invece, solo terapie.