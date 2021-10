Mandragora ha accusato un fastidio al ginocchio, Pobega un sovraccarico ai flessori: entrambi gli infortuni sono di lieve entità

Non c’è pace in casa Torino e, questa mattina, altri due giocatori si sono dovuti fermare per degli infortuni che fortunatamente sono di lieve entità: parliamo di Rolando Mandragora e di Tommaso Pobega. Al primo ha accusato un fastidio al ginocchio destro, il secondo invece un sovraccarico ai flessori: per questo motivo entrambi hanno svolto un programma di lavoro differenziato. Ha lavorato a parte anche Andrea Belotti, le cui condizioni stanno però migliorando, hanno invece proseguito le proprie terapie Dennis Praet e Marko Pjaca. Non si è allenato invece Simone Verdi, anche lui vittima di un infortunio muscolare.