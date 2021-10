Verdi nel derby non ha giocato per quello che sembrava un fastidio muscolare: l’esito degli esami è lesione di 1° grado al bicipite femorale

Lesione di primo grado al bicipite femorale destro: è questo l’esito degli esami a cui si è sottoposto Simone Verdi. Il numero 24 aveva accusato un fastidio lo scorso sabato, il giorno del derby, per questo motivo non aveva giocato nemmeno uno spezzone di partita ed era rimasto seduto in panchina tutto il tempo. A causa del persistere del fastidio il giocatore si è sottoposto a esami clinici che hanno evidenziato una lesione del muscolo che lo costringeranno a uno stop di alcune settimane.