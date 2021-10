Il report degli esami svolti al Filadelfia durante l’allenamento: affaticamento al retto per Kone. Buone notizie invece su Praet

Durante la ripresa degli allenamenti al Filadelfia, che si è svolta oggi, il Torino ha effettutato alcuni accertametni sui propri giocatori infortunati. Continnuano le brutte onotizie per Juric, privo di diversi giocatori nella prima parte del campionato. Tra questi si aggiunge Kone, che ha avuto qualche problema in un allenamento, risocntrando un affaticamento al retto. Diversa è invece la situazione di Praet. Il belga è infatti in fase di guarigione dalla lesione al flessore sinistro e può quindi implementare parzialmente gli allenamenti.