L’allenamento del Torino di oggi al Filadelfia: Pobega lavora ancora a parte. Aina è rientrato dalla Nazionale

Con il Napoli nel mirino, il Torino è tornato al lavoro questa mattina. Il match di domenica si prospetta infatti complicato. Juric ha quindi dedicato la prima parte al risveglio muscolare, per poi concentrare il alvoro sulla parte tecnica ed alcune esercitazioni a riguardo. Tra le buone notizie c’è il rientro di Aina dalla Nazionale nigeriana: si è infatti allenato in gruppo. Chi invece ha continuato a lavorare a parte è Pobega, che ha svolto una sessione differenziata, così come Kone. Praet e Verdi, verso il recupero, si sono dedicati all’aerobica. Allenamento specifico per Pjaca. Domani ci sarà un’altra sessione di allenamento.