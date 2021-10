Un problema muscolare in Nazionale ha fermato Linetty, rientrati dagli impegni Zima e Brekalo, terapie per Verdi

Dalla Nazionale è rientrato malconcio anche Linetty: in attesa di capire le condizioni di Rodriguez, il polacco non si è allenato per un sovraccarico al muscolo retto femorale. Solo terapie per Verdi, lavoro in piscina per Pjaca, mentre Pobega, Praet e Kone hanno svolto differenziato.