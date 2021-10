Questa mattina è stata presentata in Comune la petizione contro le vele del Filadelfia, ed è stata ritenuta inammissibile

Questa mattina i cittadini che vivono vicino allo stadio Filadelfia hanno presentato in Comune la petizione contro le vele del Filadelfia, ritenute anche pericolose. A Palazzo di Città è stata respinta la petizione in quanto l’edifico non è di proprietà della Città, nonostante essa sia l’azionista di maggioranza della Fondazione Filadelfia. Le vele, che in passato erano state compromesse da forti piogge e vento richiedendo lavori di riparazione, per il momento sono destinate a rimanere. I cittadini di Borgo Filadelfia ora potranno percorrere una delle due strade che sono state consigliate da Palazzo di Città.

Le due strade percorribili dai cittadini di Borgo Filadelfia

È stato consigliato ai cittadini, che da diverse settimane si sono attivati per cercare di far rimuovere le vele al Filadelfia, di valutare di scrivere una lettera al nuovo sindaco di Torino, che verrà eletto tra pochi giorni, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corredata da ampia descrizione del problema e da quante più firme possibili, anche di persone che non sono residenti a Torino. Oppure di valutare la possibilità di un esposto: una via che porterebbe più allo scontro ma che potrebbe rendersi necessaria.