L’allenamento di oggi al Filadelfia: Pjaca, Praet e Verdi continuano a lavorare ancora a parte

Penultima seduta settimanale prima della partenza di domani per Napoli. Juric al Filadelfia ha diretto il Torino atteso dalla sfida di domenica delle 18: Praet ha svolto differenziato così come Verdi mentre Pjaca ha seguito un programma di lavoro personalizzato. Il resto del gruppo ha regolarmente lavorato agli ordini di Juric: Pobega è quindi rientrato con la squadra, così come Rodriguez che già ieri in parte aveva svolto l’allenamento con i compagni.