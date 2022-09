Ricci resta in dubbio per Napoli, il centrocampista al Filadelfia svolge allenamenti personalizzati. Solo terapie per il terzino

Il Torino questa mattina si è ritrovato al Filadelfia per la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di sabato in casa del Napoli. Oltre che sui tanti giocatori impegnati con le rispettive nazionali, Ivan Juric non ha potuto contare neppure su Samuele Ricci e su Mergim Vojvoda: il primo ha ancora svolto un allenamento personalizzato e la sua presenza al Maradona resta in dubbio (anche se potrebbe farcela almeno per la panchina), il seconda ha invece svolto delle terapie e non ha ancora smaltito il problema che lo ha costretto a saltare la partita contro il Sassuolo e a non rispondere alla convocazione del Kosovo.