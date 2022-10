Allenamento al Filadelfia per il Toro, a pochi giorni dalla sfida contro l’Empoli in programma domenica al Grande Torino

A cinque giorni dalla sfida dell’ora di pranzo contro l’Empoli, il Torino è sceso in campo al Fila per l’allenamento. Seck, che non era partito per Napoli per un attacco influenzale, è tornato in gruppo, così come Pellegri, rimasto precauzionalmente a Torino dopo l’infortunio in Under 21. Ricci e Vojvoda non sono ancora totalmente al lavoro con i compagni, anche se col resto della squadra hanno svolto una parte della sessione.