Antonio Sanabria rischia di dover saltare la partita di dopodomani contro il Milan: l’attaccante paraguaiano, che domenica scorsa contro l’Udinese era tornato tra i convocati rimanendo però seduto in panchina per tutti i 90 minuti, quest’oggi è stato costretto a svolgere nuovamente un allenamento personalizzato per il riacutizzarsi della fastidio muscolare a livello del soleo, lo stesso infortunio che lo aveva costretto a saltare il derby con la Juventus e la successiva partita di Coppa Italia contro il Cittadella.